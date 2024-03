Guerra Russia-Nato, “si stanno preparando”. Accelerazione di Mosca, conflitto più vicino

21 marzo 2024 a

Gli indicatori economici, finanziari e militari della Russia suggeriscono una preparazione per un conflitto su vasta scala con la Nato. È questa l’analisi dell'Istituto per lo Studio della Guerra (Isw): non si tratta di un'urgenza imminente, ma sembra che Mosca stia accelerando i tempi, contrariamente alle previsioni iniziali degli esperti occidentali. L'Isw osserva che la Russia, nonostante le sfide finanziarie, sta aumentando significativamente le spese militari, indicando un cambio sostanziale nella politica di bilancio del Paese. Gli esperti ritengono che gli sforzi russi per garantire la stabilità finanziaria mirino più a prepararsi a lungo termine che a risolvere problemi immediati relativi alla guerra in Ucraina e le sue conseguenze.

Recenti dichiarazioni politiche alimentano inoltre queste preoccupazioni. Il presidente polacco, Andrzej Duda, ha detto in un'intervista che Vladimir Putin sta orientando l'economia russa verso una direzione militare, potenzialmente preparandosi a un attacco contro la Nato già entro il 2026 o il 2027, basandosi su fonti di intelligence tedesche non specificate. Anche il ministro della Difesa danese, Troels Lund Poulsen, ha avvertito che la Russia potrebbe mirare a un attacco contro un membro dell’Alleanza atlantica entro 3-5 anni, anticipando le valutazioni dei Paesi del Patto atlantico. Secondo gli esperti, i recenti sforzi di Putin per stabilizzare l'economia russa potrebbero essere parte di una strategia più ampia per prepararsi a un conflitto su vasta scala con la NATO, non limitandosi solo a una potenziale guerra prolungata in Ucraina.