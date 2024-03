Piazzapulita, Bernardini De Pace fa impazzire Raimo sul Ramadan: "Il Paese è nostro"

22 marzo 2024 a

a

a

Lo scorso 19 maggio il consiglio dell'istituto della scuola Iqbal Masih di Pioltello ha deciso all'unanimità di chiudere il 10 aprile per la festa di fine Ramadan. La vicenda è finita nel mirino dell'opinione pubblica e ha acceso lo scontro politico. Anche a Piazzapulita, il talk-show guidato da Corrado Formigli, se ne è parlato. L'argomento è stato commentato da Annamaria Bernardini De Pace, celebre avvocato divorzista. "Il discorso non è restano a casa tutti o vanno solo alcuni e chi non va presenta la giustificazione. C'è un'altra via, quella che i bambini islamici quel giorno non vanno a scuola e non devono presentare giustificazioni": questa la sua proposta alternativa a quanto scelto dall'istituto del comune lombardo.

Riaprono la scuola chiusa per Ramadan? Cosa non va nella delibera

"Non siamo noi che dobbiamo adeguarci alle culture altrui, il Paese è nostro, sono le nostre tradizioni, è questo il punto. Nessuno dice di chiudere le porte a nuove tradizioni, ma nel rispetto di quelle che ci sono dobbiamo difendere quelle italiane", ha aggiunto l'ospite del giornalista, facendo leva su un'idea di accoglienza che non affossa le regole e i costumi del Paese che ospita. Le parole del legale hanno provocato la reazione immediata di Christian Raimo, che subito ha alzato la voce: "Lei non è mai stata a scuola, lei non c'è mai stata in una scuola!". A quel punto è intervenuto Corrado Formigli, che ha provato a riportare tutti all'ordine e a gettare acqua sul fuoco leggendo la lettera scritta da alcuni insegnanti della scuola per prendere le parti del preside. Bernardini De Pace ha tolto il freno e ha ribattuto: "Ma cosa c'entra?! Cosa c'entra se sono stata o non stata a scuola. Qui stiamo parlando del nostro Paese!".