Pioltello, "irregolarità nella chiusura della scuola". Il caso Ramadan non si placa

Per la prima volta in Italia, in particolare nel comune di Pioltello (nella provincia milanese), una scuola pubblica rimarrà chiusa in occasione della festa di Eid-El-Fitr, la celebrazione che segna la conclusione del mese sacro del Ramadan. La decisione di chiudere le porte dell'Istituto Comprensivo Iqbal Masih, intitolato al giovane pakistano diventato un simbolo globale nella lotta contro lo sfruttamento minorile, è stata presa all'unanimità dal consiglio di istituto. Ma è insorta la politica, in primis il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, con un intervento dell’Ufficio scolastico regionale della Lombardia.

«In relazione al caso dell’Istituto Iqbal Masih di Pioltello, che ha deciso di sospendere l’attività didattica il 10 aprile, sulla base delle risultanze dell’accertamento ispettivo disposto dall’Usr per la Lombardia, sono state evidenziate talune irregolarità della delibera assunta dal consiglio d’istituto. Il direttore generale dello stesso ufficio ha pertanto invitato il dirigente scolastico, nella sua qualità di garante della legittimità dell’azione amministrativa della scuola, a valutare la disapplicazione della delibera - spiega la nota - e la possibilità dell’annullamento in autotutela da parte dello stesso Consiglio d’istituto, al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni in materia». Possibile quindi che il 10 aprile alla fine la scuola, che ha quasi metà degli studenti di religione islamica, possa restare aperta.