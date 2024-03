Roma, salta la festa del papà a scuola. “Inclusione”, il politicamente corretto colpisce ancora

21 marzo 2024 a

Una nuova polemica scuote il panorama educativo italiano, questa volta con un episodio che coinvolge una scuola a Roma. La scuola comunale per l'infanzia Ada Negri, nell'Istituto Comprensivo "Via Latina 303", ha deciso di non celebrare la festa del papà, suscitando dibattiti e critiche. Il motivo di questa scelta è stato indicato come "inclusione", seguendo le linee guida del Comune di Roma. Marco Perissa, deputato di Fratelli d'Italia, ha sollevato una forte protesta contro questa decisione: “Ferma restando la possibilità di studiare situazioni personalizzate per le classi in cui siano presenti bambini con alle spalle situazioni familiari particolari, ritengo assurdo e discriminante che si debba cancellare una tra le ricorrenze più sentite nella nostra tradizione, annullando - le dichiarazioni riportate da Il Giornale - la figura del padre e della madre in nome del politicamente corretto”.

Questo episodio ricorda le controversie già sorte durante il periodo natalizio, quando alcune scuole hanno evitato ogni forma di celebrazione religiosa per non urtare la sensibilità di bambini di diverse fedi rispetto a quella cristiana. Inoltre, a Milano, negli ultimi giorni, una scuola ha deciso di chiudere in occasione del Ramadan, nonostante la maggioranza degli studenti non sia di fede islamica, scatenando un forte dibattito a livello nazionale.