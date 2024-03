Chiara Ferragni, scatta la censura anche su Telegram: le parole non ammesse

21 marzo 2024 a

Il nome di Chiara Ferragni è balzato agli onori di cronaca per il cosiddetto pandoro gate e ci è rimasto per mesi perché poi, dopo la maxi-multa e l'allargamento dell'inchiesta, Dagospia ha sganciato la bomba dell'allontanamento da Fedez. L'influencer, tuttavia, ha provato a ripristinare una parentesi di normalità e ha ripreso a dialogare con i suoi numerosi follower. E proprio per ricostruire i legami con chi la sostiene da sempre, l'imprenditrice digitale ha pensato di sbarcare anche su Telegram per cercare un contatto diretto con i fan.

Appena Chiara Ferragni ha aperto il suo canale Telegram "Chiara’s most loyal", più di 56mila utenti si sono iscritti. Fin dal primo momento, però, i fan più affezionati si sono resi conto che la libertà d'espressione non è stata garantita. Alcuni commenti vengono bannati in automatico. A spiegare il motivo di questo meccanismo è stata la blogger Serena Doe, che ha chiarito che alcune parole legate alle vicende giudiziarie che vedono protagonista l'influencer, vengono immediatamente cancellate dai moderatori del canale.

Ma quali sono i termini per cui un commento viene immediatamente escluso? A finire nel mirino dei gestori sono principalmente tutti gli argomenti che hanno a che fare con l'affaire Balocco. Quindi "beneficenza", "Oreo", "Balocco", "truffa", "pandoro" e persino "ospedale" e "uova di Pasqua". Nessuna censura scatta invece per chi nomina Fedez e la crisi matrimoniale. A fare un esperimento e a riportarne i risultati è stato il sito Mowmag.