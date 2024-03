Chiara Ferragni e Fedez insieme per la festa di Leone? Lei: "Tutto fa male"

19 marzo 2024 a

Oggi si festeggia il papà, ma in casa Ferragnez non è l'unica ricorrenza. Il primogenito di Fedez e di Chiara Ferragni Leone, infatti, compie sei anni. E proprio per celebrare il figlio l'ifluencer è tornata a parlare con i suoi follower e ha provato a recuperare un certo grado di confidenza con loro. "Dormire accanto a te mentre compi sei anni mi riporta al momento più magico della mia vita: quando mi hai reso mamma. Ti amo con tutto il cuore, vita mia", ha scritto l'imprenditrice digitale per commentare lo scatto che la ritrae insieme al piccolo. Poi, dopo aver pubblicato la storia Instagram, ha acceso la telecamera e si è rivolta ai suoi sostenitori.

"Oggi facciamo la festina e sabato sarà quello della Vitto e faremo la festina anche per lei. Volevo ringraziarvi e mandarvi un saluto anche se in questi giorni magari ci sono un po' meno ma piano piano tornerò", ha raccontato Ferragni, lasciando intuire tutte le difficoltà del periodo e della separazione con Fedez. "Grazie per farmi compagnia in tutti questi messaggi, grazie per essere stati nella mia vita e aver visto tantissimi dei momenti più importanti dei miei ultimi anni e grazie per farmi compagnia ancora adesso, anche in questo momento dove tutto è diverso, tutto è un po' strano e tutto un po' fa male", ha continuato. Poche parole da parte di Fedez: "Buona festa a tutti i papà e auguri al mio piccolo grande Leone", ha digitato il rapper a corredo di una foto. E proprio dai social arrivano gli ultimi indizi sulla coppia social più seguita d'Italia. Pare che entrambi i genitori siano stati presenti alla festa organizzata.