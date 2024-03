Kate Middleton spiata in ospedale: "Accesso alla cartella clinica"

20 marzo 2024 a

Spioni a caccia di informazioni riservate di Kate Middleton. Un impiegato della London Clinic ha tentato di accedere alla cartella clinica della principessa del Galles mentre era ricoverata. L’episodio risale allo scorso gennaio quando la moglie del principe William era in cura per l’intervento di chirurgia addominale al quale si è dovuta sottoporre. Ne dà notizia il Mirror spiegando che l'ospedale, noto per aver curato negli anni diversi membri della famiglia reale ma anche premier e celebrità varie, ha aperto un’indagine interna. Una fonte citata dal giornale britannico ha definito l’episodio «una grave violazione della sicurezza e un danno incredibile per l’ospedale». La stessa fonte ha spiegato che i dirigenti della London Clinic hanno prontamente contattato Kensington Palace dopo l’incidente assicurando che ci sarebbe stata un’indagine completa.

«Possiamo confermare di aver ricevuto una segnalazione di violazione e stiamo valutando le informazioni fornite», ha dichiarato un portavoce dell’Information Commissioner’s Office (ICO), l’organismo di vigilanza sulla privacy e sulla protezione dei dati del Regno Unito. La clinica londinese ha invece rifiutato di commentare queste dichiarazioni ma ha sottolineato: «Crediamo fermamente che tutti i nostri pazienti, indipendentemente dal loro status, meritino totale privacy e riservatezza per quanto riguarda le loro informazioni mediche».

Intanto il foto-gate si allarga. L’ormai famosissima foto ritoccata di Kate e dei figli per la festa della mamma non è il primo ritratto di famiglia reale aggiustato con photoshop. Dopo lo scandalo, l’agenzia fotografica Getty Images ha riesaminato altre immagini fornite dai reali britannici e ha stabilito che una foto della defunta regina Elisabetta II con dieci nipoti e bisnipoti è stata «migliorata digitalmente alla fonte». Pubblicata il 21 aprile 2023, in quello che sarebbe stato il 97esimo compleanno di Elisabetta II, l’immagine sarebbe stata scattata nel castello di Balmoral nell’agosto 2022, un mese prima della morte della sovrana.