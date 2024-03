Fedez, "scoppiata la rissa con Naska": l'indiscrezione fa il giro del web

19 marzo 2024 a

a

a

La drastica separazione tra Fedez e Chiara Ferragni continua a tenere banco nelle discussioni di tutti i giorni. Mentre l'influencer ha scelto il salotto di Fabio Fazio per rompere il silenzio sul caso del pandoro Balocco, si vocifera che il rapper abbia dato l'ok per finire tra gli artigli della "belva" numero uno Francesca Fagnani. Ma non sono queste le uniche indiscrezioni che circolano in rete. Pare infatti che il cantante sia stato uno dei protagonisti della rissa scoppiata alla festa del cantante Tony Effe. "Il Fedezzone è tornato il modalità maschio Alfa ed è subito scoppiata una rissa con Naska, un rocker bonazzo", ha scritto Dagospia. Ma il retroscena non si ferma qui perché spuntano altri dettagli.

Fedez, altra doccia fredda: perde Chi vuol essere milionario

"A Milano vociferano a Dagospia che il fattaccio sia avvenuto davanti all’ingresso del Lucid, un nuovo locale milanese dove non si possono fare foto e dove vanno i vip per non farsi vedere. Nel mirino di Fedez è finito Naska, al secolo Diego Caterbetti, un bonazzo in modalità Damiano dei Maneskin che si muove in bilico tra pop e punk e urla cose come ‘saremo rotti, storti, disfatti, ma mai come gli altri’ e ‘volevi il bello e dannato, ma ci hai guadagnato, sono pure alcolizzato’. E a fine novembre salirà sul palco del Forum di Assago", si legge ancora sul sito curato da Roberto D'Agostino.

Perché Staffelli premia Fedez. Tapiro d'oro al rapper

Qualche giorno fa era stato l'ex re dei paparazzi, Fabrizio Corona, a lanciare la notizia di una rissa. Il motivo che avrebbe portato i due a scontrarsi ancora non è chiaro. "Fedez ha fatto una rissa molto accesa al release party di Tony Effe. Non è una cosa apprezzabile, perché oramai Fedez è grande e non è più quello di un tempo e non ha bisogno di dimostrare di essere un maschio alfa in questo modo", ha dichiarato l'imprenditore, che poi è tornato sulla causa della rissa: "A quanto pare i suoi figli. Questo succede a tutti i padri che amano, incondizionatamente, gli unici veri amori della propria vita".