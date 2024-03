Fedez non sarà il conduttore di "Chi vuol essere Milionario", ecco perché

18 marzo 2024 a

a

a

Niente da fare per Fedez, non sarà lui il conduttore della nuova edizione di Chi vuol essere milionario. Si era parlato del rapper milanese e marito di Chiara Ferragni per il famoso show che sembrava in procinto di sbarcare su La7. Invece, secondo quanto riporta il sito del giornalista esperto di tv, da Mediaset è arrivano un no "definitivo" all'operazione, con conduzione di Fedez annessa.

"Luis Sal pronto a tornare": retroscena esplosivo di Lucarelli

Insomma, il game show il cui format ha ispirato il film britannico "The millionaire", vincitore di otto premi Oscar tra cui quello per il miglior film, resta a Mediaset ma non è chiaro se lo vedremo ancora in onda. Secondo quanto trapela, lo stop sarebbe arrivato per motivi di budget. Mediaset pertanto ha provveduto a rinnovare il legame con il format prodotto da Fremantle condotto a suo tempo da Gerry Scotti. Per Fedez, che dovrà fare a meno del suo podcast Muschio selvaggio, sfuma il ruolo da conduttore tv per una rete generalista.