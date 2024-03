Zona Bianca, Caprarica: elezioni strategiche di Putin e poi "il bel tempo"

18 marzo 2024 a

Il risultato delle elezioni in Russia potrebbe riaprire la partita della guerra in Ucraina. Vladimir Putin è riuscito a portare il consenso degli elettori dalla sua parte e ha stravinto, ma ciò non desta stupore. È, anzi, la naturale conseguenza di una politica ormai chiara a tutti. A Zona Bianca, il programma di politica e di attualità di Rete 4, Antonio Caprarica ha seguito questa pista e ha provato a collegare il plebiscito per il presidente con il conflitto che sta mettendo in ginocchio il cuore dell'Europa. Per il giornalista, i dati snocciolati a urne chiuse non sono altro che la conferma di una strategia di guerra.

"Attaccare l'Europa? Putin lo farà": l'analista evoca lo scenario da incubo

"I russi ce l'hanno detto con chiarezza. Lo stesso Putin ha definito le elezioni 'un esercizio inutile'. Quindi quale significato aveva? Esattamente questo: di dimostrare che c'è una società compatta dietro il capo nella conduzione della guerra", ha premesso l'ospite di Giuseppe Brindisi. Questo che vuol dire? "Vuol dire che, dal punto di vista strategico, si tratta di un passaggio programmato. Significa elezioni, primavera. Primavera significa bel tempo, debolezza dell'Ucraina e una nuova offensiva favorita dal bel tempo primaverile", ha spiegato il giornalista. "È facile ottenere il giuramento di fedeltà quando hai il controllo totale dei mezzi di comunicazione. Siamo tornati al tempo dei dissidenti", ha aggiunto.