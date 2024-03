Ucraina, l'analista evoca lo scenario da incubo: "Attaccare l'Europa? Putin lo farà"

18 marzo 2024 a

Affluenza da record in Russia e nei territori ucraini occupati. Sebbene non ci fosse il bisogno di dati concreti, è arrivata la conferma della commissione elettorale. Vladimir Putin rimarrà al Cremlino fino al 2030. Le proteste non sono mancate. Lunghe file in alcuni seggi di Mosca e San Pietroburgo per il "Mezzogiorno contro Putin" in onore di Alexei Navalny, l'oppositore del presidente morto per cause ancora poco chiare. L'ennesima schiacciante vittoria dello zar scatenerà il contrattacco dell'Unione Europea, che concorderà nuove, massicce sanzioni. "Non è un’elezione, ma una farsa. L’unico commento positivo possibile è che si tratta di una dimostrazione di quanto sia potente l’idea della democrazia, al punto che pure i russi devono fingere di averla": così l'analista americana Anne Applebaum ha commentato il risultato a Repubblica.

Assalto di droni ucraini per bloccare le elezioni in Russia. Morta una 16enne

La riconferma di Vladimir Putin, secondo la scrittrice, non lascia presagire un cambio di passo: "Spero che qualcuno in Russia trovi il modo di mettere fine al disastro che Putin sta imponendo al suo Paese. Lo sta distruggendo, e restando al potere continuerà a farlo", ha detto senza timore di smentita. "Non ho informazioni specifiche su tentativi di rivolta interna, ma spero che qualcuno si svegli rapidamente, davanti ai danni che Putin sta provocando al suo Paese, all’Europa e al mondo", ha continuato. Il focus è allora stato spostato sul conflitto che sta mettendo in ginocchio il cuore del nostro continente. Quali ripercussioni avrà il plebiscito sulla guerra in Ucraina?

"Non siamo in guerra con la Russia". Ucraina, Tajani contro Macron

"Rilancerà la campagna, che continuerà ad andare male come è successo finora. Ha cercato per due anni di prendersi il Paese e non sta vincendo. Oltre 300.000 soldati russi sono stati uccisi o feriti; ha perso una grande percentuale delle forze armate e dei mezzi militari; il 10% delle capacità di raffinazione del petrolio è stato distrutto dai droni ucraini; il confine occidentale non è sicuro, perché gruppi di partigiani russi sostenuti da Kiev hanno occupato vari villaggi", ha spiegato Applebaum. Il presidente americano Joe Biden ha detto che, in caso di vittoria, lo zar avrebbe attaccato l'Europa. Lo farà? L'analista è stata netta: "Ovviamente lo farà, lo ha detto. Perché dovremmo ignorare quanto dichiarano l’ex presidente Medvedev o la propaganda russa? Minacciano altri paesi europei ogni giorno".