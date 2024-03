Loredana Berté, "non la operano, va curata": news da Fabio Fazio

18 marzo 2024 a

Paura per Loredana Berté. A causa di "problemi acuti all'intestino", la cantante è stata ricoverata ed è stata costretta a posticipare alcune date del tour. "Oggi rientro a Milano dopo un breve ricovero romano dove mi hanno fatto una terapia d’urto e dove ho iniziato esami e accertamenti vari che dovrò continuare a Milano seguita da chi di dovere", ha scritto su X qualche giorno fa, dicendosi "mortificata per lo spostamento delle date di Roma e Varese, ma le mie condizioni fisiche non mi hanno consentito di sostenere impegni come un concerto di 2 ore in piedi senza pause e relativi spostamenti". Ma l'allarme non sembra rientrato del tutto perché ieri lo staff dell'artista ha comunicato lo slittamento di altri due appuntamenti.

"Forte dolore"; Bertè ricoverata d'urgenza per un malore improvviso

"Dobbiamo comunicare purtroppo che, a causa di accertamenti clinici fissati dallo staff medico di Loredana nella prossima settimana, abbiamo deciso di posticipare i prossimi concerti di Torino e Brescia, rispettivamente al 24 e al 20 maggio. Questi ultimi accertamenti serviranno a fare una diagnosi per poterle prescrivere una terapia farmacologica che possa risolvere in maniera (si spera definitiva) i disturbi che troppo frequentemente giungono improvvisi e imprevisti, come avvenuto negli ultimi giorni", si legge sui social. E ieri sera un pensiero è stato rivolto a Bertè da Fabio Fazio, che l'aveva ospitata nello studio di Che Tempo Che Fa una settimana prima, e dalla collega Ornella Vanoni. "Un grande abbraccio a Loredana. Le ho parlato, non la operano. Va curata. Ti aspettiamo quando starai bene", ha detto il conduttore.