Floris scrive alla sindaca del più piccolo paese d'Italia. Il siparietto sul futuro

Francesco Fredella 18 marzo 2024 a

Strano, ma vero: Giovanni Floris sta studiando da allenatore di calcio. Il giornalista e conduttore di La7 (tra i più talentuosi del panorama televisivo) ha un sogno nel cassetto: allenare una squadra dilettantistica. Sogno che a “Protagonisti”, la trasmissione che conduco su Rtl102.5 con Simioli, Taranto e Gallo (dall'aeroporto di Roma Fiumicino), cerchiamo di realizzare. Così, telefoniamo a Maria Giannini, sindaco di uno dei più piccoli comuni d'Italia: Celle di San Vito, che conta poco meno di 150 abitanti. Il sindaco, Maria Giannini, dice in diretta: "Floris, questa città ti aspetta. Vitto e alloggio garantito, ma anche le nostre bontà culinarie. Se vuoi allenare una squadra dilettantistica qui". Risponde all'appello anche il presidente-allenatore del Real Celle San Vito, Fabio Romano, che dice: "Qui i nostri calciatori si autotassano per il campionato. Ti aspettiamo, Floris". E nella giornata di ieri Floris manda un messaggio al sindaco di Celle di San Vito: “Grazie cara sindaca per le belle parole”.