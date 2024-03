Alessandra Mussolini "sconvolta" dopo lo choc: colpi e minacce

01 marzo 2024 a

Alessandra Mussolini è stata aggredita a Strasburgo. È stata la stessa parlamentare europea del Partito popolare europeo a denunciarlo sui social, lamentando di aver subito da una persona che parlava in italiano una serie di insulti e di aver subito colpi sulla schiena e sulle spalle con una stampella. "Sono stravolta per la troppa violenza", ha detto con la voce rotta dalla paura nel video pubblicato sul suo profilo ufficiale. "Sono stata aggredita in pieno centro a Strasburgo, picchiata con una stampella in testa e in varie parti del corpo, insultata, sono sconvolta", ha raccontato all'Adnkronos, provando a ripercorrere quanto accaduto nella città francese.

"Era appena finita la seduta del Parlamento europeo, io stavo camminando per strada accompagnata dal mio assistente, indossavo un cappuccio perché fa freddo. A un certo punto un tizio sui 40 anni è spuntato dal nulla: era italiano, lo so perché ha cominciato a insultarmi violentemente, diceva 'Mussolini pezzo di m....', fascista, e altre cose del genere". A quel punto, l'uomo "si è avvicinato, era armato di un bastone, una specie di stampella, e ha cominciato a darmi addosso, sull'orecchio, sulla testa, sulla schiena, alle spalle", ha raccontato Mussolini.

Pur non avendo riportato ferite evidenti, la parlamentare si è detta sotto choc. "Io sono stravolta, incredula. Uno non se lo aspetta, così in centro, a Strasburgo, è assurdo", ha aggiunto Mussolini. "Non riuscivano a fermarlo perché era una furia. Mi ha riconosciuto ed è scattato, colpendomi forte da dietro, pronunciando parolacce di tutti i tipi sul nome 'Mussolini' e minacciando di ammazzarmi. È la prima volta che accade un episodio così forte, non erano mai riusciti ad arrivare ad aggredirmi fisicamente. Sono sconvolta, perché c'è un clima di violenza che mi preoccupa moltissimo", ha concluso, lasciando intuire tutto lo sconforto e tutta l'amarezza.