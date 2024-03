In mezz'ora, Antonio Tajani: "La Nato non è in guerra con la Russia"

17 marzo 2024 a

Ucraina, Emmanuel Macron ha detto in più di un'occasione che i Paesi della Nato dovrebbero portare truppe sul campo in Ucraina. I cosiddetti "boots on the ground". Ma non tutti sono d'accordo. Anzi. Posizione critica è quella espressa dal ministro degli esteri, Antonio Tajani, che è stato ospite della trasmissione In mezz'ora del 17 marzo.

"Nella #Nato si decide insieme. Difendiamo il diritto all'indipendenza dell’#Ucraina, ma i Paesi Nato non sono in guerra con la #Russia. Inviare armi e aiuti è diverso dall'inviare militari. Dobbiamo perseguire la pace.”

Antonio #Tajani.#InMezzora @Antonio_Tajani pic.twitter.com/E6dZMFALva — In mezz'ora (@Inmezzorarai) March 17, 2024

"Nella Nato si decide tutti quanti insieme - ribadisce Tajani a Monica Maggioni - Non c'è uno che decide in nome e per conto degli altri. La Nato è molto prudente pur difendendo fortemente il diritto dell'Ucraina all'indipendenza, pur difendendo tutti insieme il rispetto del diritto internazionale che è stato violato dalla Russia. Ma né la Nato né i Paesi che sono parte della Nato sono in guerra con la Russia. Aiutare finanziariamente per la ricostruzione inviando anche mezzi militari all'Ucraina non significa che inviamo militari e soldati a combattere. Questo è ben differente. Noi siamo contrari e dobbiamo perseguire la pace ma riteniamo che sia necessario avere un equilibrio dalle forze in campo e se c'è un equilibrio delle forze in campo è più facile che le due controparti si mettano a sedere per trovare una soluzione".