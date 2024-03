Quarto Grado, la reazione di Picozzi al video di Olindo. Nuzzi: "Lo rispetto"

02 marzo 2024 a

L’udienza per la richiesta di revisione del processo per la strage di Erba è stata rinviata al 16 aprile, data in cui si saprà se ci sarà un nuovo capitolo processuale per Olindo Romano e Rosa Bazzi, che stanno scontando l'ergastolo. Ieri nell'aula della Corte d’Appello di Brescia l'avvocato dello Stato, Domenico Chiaro, che rappresenta l'accusa, ha spiegato che "c’è un poderoso movente" contro la coppia condannata in via definitiva all’ergastolo per la strage di Erba, c’è "lo stesso atteggiamento degli imputati, ma anche le lesioni inferte alle vittime da una mano sinistra meno forte (lei, ndr) e una destra più forte, i contenuti scritti da Olindo sulla Bibbia, i colloqui psichiatrici". Tra questi colloqui, c'è il video in cui Olindo parla con il criminologo Mario Picozzi, lunghi stralci del quale sono stati trasmessi venerdì 1 marzo dalla trasmissione di rete 4, Quarto Grado.

Per la pubblica accusa dal video emerge "la mancanza di pentimento, la soddisfazione per quanto fatto, a Olindo scappa la frase ’io non ho avuto nessuna sensazione quando li ho uccisi, è stata una cosa normalissima come quando uno ammazza un coniglio'. Dategli l’Oscar della recitazione", dice Chiaro. Nel corso della trasmissione condotta da Gianluigi Nuzzi c'è lo stesso Picozzi, commentatore fisso del programma, che sulla questione oppone un ostinato e comprensibile silenzio. "Picozzi non vuole parlare, e io lo rispetto", afferma il conduttore che chiarisce il motivo: "Se lo chiamassero domani a Brescia" vorrebbe parlare prima con i giudici che in televisione.

A Brescia c'era anche Azouz Marzouk che prima di entrare in aula si definisce "emozionato perchè stiamo avendo la nostra rivincita" e dice che sta facendo "una lotta per tutti chiedendo la revisione. Nuzzi commenta che dalla convizione che gli autori del massacro fossero i coniugi Romano, Marzouk è passato a sostenere il contrario. "Bisogna vede quando ha cambiato posizione", afferma il conduttore, "a me qualcosa hanno detto sul motivo, ma non essendoci le prove...", dice lasciando aperta l'ipotesi.