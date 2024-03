Belen Rodriguez, retroscena-tv: "Le porte della Rai potrebbero aprirsi"

13 marzo 2024 a

Se ne era parlato già da qualche giorno, ma ora la voce sembra trovare sempre più conferme. Belen Rodriguez potrebbe essere una dei prossimi concorrenti di Ballando con le stelle, il programma del sabato sera di Rai 1 che trasforma i vip in bravissimi ballerini. A fare il nome della showgirl più amata d'Italia è stato Giuseppe Candela su Dagospia. "Le porte di Viale Mazzini potrebbero aprirsi", ha scritto il giornalista, dando il via al profluvio dei commenti dei fan che non vedono l'ora di vedere l'argentina con le scarpette ai piedi. "La trattativa è in corso, ma per chiuderla serve un mega cachet. Milly Carlucci l’aveva cercata già la scorsa edizione", si legge ancora.

D'altronde il sangue argentino non può mentire. A trionfare, alla fine della scorsa edizione, era stata Wanda Nara. Possibile che la padrona di casa dello show voglia scommettere sui personaggi del mondo dello spettacolo che un po' già conoscono il mondo della danza? Per ora la diretta interessata non ha confermato tale indiscrezione. Dopo lo stop e la rumorosa assenza è credibile che Belen voglia tornare in pista. Sul profilo Instagram della conduttrice spuntano degli indizi: non sono pochi i video e le foto che la ritraggono mentre si cimenta in lezioni di tango.