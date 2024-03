Viva Rai2, Fiorello si candida per guidare la Rai: “Senza politica è finita”

14 marzo 2024 a

L’ironia di Fiorello non risparmia il via libera di Strasburgo al Media Freedom Act. Lo showman, a ‘Viva Rai2’, ha letto un titolo dedicato al tema: «Media Freedom Act, l’ok del Parlamento Europeo. Fratelli d’Italia e Lega si astengono. La Rai è fuorilegge». Ed ha aggiunto: «Cosa significa? Che finalmente la politica è fuori dalle televisioni europee». Ma ha proseguito, «se alla Rai togli tutta la politica, è finita, ciao a tutti! Voglio vedere se passa questa cosa come si fa. Io potrei essere un vertice Rai, non essendo un politico. Mi sto già facendo i capelli a punta, a vertice Rai», ha concluso tra le risate dello studio.

Fiorello ha parlato anche dell’imminente arrivo nelle librerie del libro scritto da Papa Francesco: «Tra le rivelazioni più scottanti che si potranno leggere ‘C’è chi in Vaticano speravo che morissi, non mi chiameranno mai Papa Emerito’», ha detto Fiorello, che poi ha aggiunto scherzoso: «Perché Francesco lo sa, vive in Italia, sa che la parola ’emeritò è spesso accompagnata da… un’emerita testa di… a lui così non lo chiamate!». Infine, il commento su un altro aspetto della vita del Pontefice, ovvero che non guarda più la televisione dal 1990: «Adesso lui guarda solo la piattaforma che hanno in Vaticano, Papazon Prime. Guarda solo Fabio Fazio, poi si va a confessare!»

Non poteva mancare un commento sull’incontro di Sergio Mattarella con un gruppo di influencer, dove il presidente della Repubblica ha detto: «Io da influencer mi dedicherei ai bambini», Fiorello ha suggerito: «Farebbe una cosa tipo i Mat Senza Tarella!», riferendosi ai ‘Ma senza Se’, che Fiorello e Fabrizio Bigio interpretano spesso nel mattin show di Rai2, proponendo una parodia di ‘Me contro Te’, youtuber seguitissimi dai bambini.