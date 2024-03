Prima di domani, va in onda il servizio sbagliato. Come reagisce Berlinguer

13 marzo 2024 a

a

a

Ambiente e inquinamento climatico. Se ne parla nel corso della puntata di "Prima di domani" in onda il 13 marzo su Rete4. La conduttrice Bianca Berlinguer lancia il servizio. "Vi voglio far vedere queste immagini che ci ricordano a tutti quello che sta succedendo non solo in Europa ma in tutto il mondo e per questo è comunque necessario intervenire - dice Berlinguer - Poi è ovvio che lo Stato deve aiutare chi non ce la fa a sostenere queste spese".

Sfortunatamente, però, parte il servizio sbagliato che parla della nuova direttiva europea sulle case green. Dopo una manciata di secondi, però, Berlinguer interviene e interrompe tutto: "Naturalmente non era questo il servizio che vi avevo annunciato - dice seccata - Quindi se per favore mi fate vedere quello che avevo chiesto precedentemente. Quello che riguarda l'inquinamento climatico". Solo allora vanno in onda le immagini giuste che si riferiscono a ghiacciai che si sciolgono e ambiente in sofferenza.