Meteo, “finalmente”. Sottocorona esulta: un ritorno e l'effetto anti-maltempo

Il maltempo sembra aver abbandonato l’Italia definitivamente in questo periodo. Ma quanto durerà? A fare un quadro delle previsioni meteo dei prossimi giorni è Paolo Sottocorona, meteorologo di La7, che presenta la situazione collegandosi con la puntata di Omnibus: “La situazione di questa mattina dice che c’è qualche nuvola in più al nord, dove in effetti, sulle zone dell'Appennino settentrionale, provincia di Piacenza, Parma, qualche precipitazione c’è, qualcuno fra Veneto e Trentino, ma sono precipitazioni piuttosto deboli. Infatti la previsione per oggi, mercoledì 13 marzo, in mancanza di fronti minacciosi mostra che sull'Appennino settentrionale c’è qualche pioggia, sulle zone interne del centro, ma sono precipitazioni in prevalenza molto molto deboli, il tempo è stabile. Passiamo alla giornata di domani, giovedì 14 marzo, dove ci può essere qualche nuvola in più o qualche debole pioggia, ma tempo stabile significa che non ci sono fenomeni significativi, né intensi, né forti e spesso neanche deboli, solo debolissimi. E lo stesso vale anche per la giornata di venerdì 15 marzo, in cui forse alcune zone di nordest, la Liguria, ancora l'Appennino settentrionale, potrebbero avere qualche debole precipitazione. Ma oltre questo non si va, perché tempo stabile la pressione relativamente alta, le temperature tendono ad aumentare anche un poco”.

Sottocorona passa poi ai venti venti previsti per la giornata di oggi: “Finalmente si è visto l’effetto del maestrale che pulisce il cielo, che apre le schiarite, maestrale anche moderato e spesso debole, che comunque tutta la zona dal Golfo del Leone fino allo Ionio alla Grecia è tutto un flusso da nordovest. Quindi tempo appunto tempo in miglioramento e in apertura già in queste ultime 24 ore”.

Ultimo passaggio è sulle temperature massime previste per la giornata di oggi: “Cominciano lentamente a risentire di questo tempo più stabile, quindi cominciano a salire un poco. Le minime inizialmente, specie dove c'è il cielo sereno, rimangono un po' più basse, ma anche loro piano piano saliranno un poco. La tendenza nelle prossime 24 ore su tutte le regioni è che sono o stazionarie o c’è una leggerissima tendenza a risalire. Quindi non è che ci siano impennate o che venga subito caldo, però sicuramente se cambiano cambiano un poco a salire”.