Meteo, "cambio di scenario". Quando arriva l'anticiclone africano

Siamo "alla vigilia di un cambio di scenario". Il meteo non cessa di sorprendere: dopo le piogge e la neve in quota arriva il caldo fuori stagione? Le ultime previsioni del tempo e tendenze a medio-lungo termine riportano un dato, come detto, sorprendente: "L'anticiclone africano, notoriamente sovrano della tarda Primavera e dell'Estate, pare avere fretta di tornare dominare la scena meteorologica del nostro Paese, tanto da anticipare, quest'anno, il suo arrivo, con effetti prima che si manifesteranno dunque ben prima del previsto", spiegano gli esperti di IlMeteo.it . Insomma incombe "un cambio di scenario", perché dopo gli ultimi sprazzi di instabilità tra oggi e domani, a partire da mercoledì 13 marzo "il tempo inizierà a stabilizzarsi praticamente su tutta l'Italia, tanto che ci aspettano giornate all'insegna del sole e con temperature via via più miti".

Sul finire della settimana ci sarà un nuovo rapido passaggio di fronte instabile che si farà sentire "in particolare sui settori orientali del Triveneto, nelle zone interne del Centro e lungo le coste meridionali tirreniche". Tuttavia, "il contesto generale della settimana sarà nettamente migliore rispetto a quello delle ultime e sicuramente potremmo godere di tante ore di sole", spiegano gli esperti. L'anticiclone africano, dunque, sta compiendo i primi passi verso l'Italia: vedremo che sviluppi prenderà nei prossimi giorni e settimana.