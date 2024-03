Fuori dal Coro, Cruciani a valanga sulle follie green: distruggono l'Italia

07 marzo 2024 a

Giuseppe Cruciani, conduttore de La Zanzara, è ospite della puntata del 6 marzo di Fuori dal Coro, talk show di Rete4 che vede Mario Giordano alla conduzione. Dal "pulpito" dello studio la voce radiofonica va all'assalto delle follie green - un diktat dell'Unione europea - che stanno distruggendo l'Italia, come mostrato da diversi servizi della trasmissione in onda sulle reti Mediaset: “Le storie di persone che raccolgono la terra, di persone che lavorano la terra, di persone che vivono nel mondo reale, sono la dimostrazione che oggi in Europa ci hanno imposto una nuova ideologia. Una volta c’era l’ideologia comunista, l’ideologia rossa, oggi sventola la bandiera del green. Che cosa ci vuole inculcare la bandiera del green nei nostri cervelli? Che noi dobbiamo adeguarci ad un nuovo mondo, un mondo in cui bisogna inquinare di meno, bisogna produrre di meno, bisogna soprattutto cambiare mestiere e il bello che ti dicono che lo fanno per il nostro interesse, dicono che lo fanno per il nostro bene. Mentre vediamo scomparire mestieri dicono che lo facciamo, che lo dobbiamo fare, per essere meno inquinanti. Questo - sbotta Cruciani, chiedendo a Giordano il permesso di usare una parola forte - mi fa inca**are”.