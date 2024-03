David Parenzo contestato, Cruciani: chi sono i veri fascisti "antidemocratici"

08 marzo 2024 a

Anche Giuseppe Cruciani è intervenuto su quanto accaduto nel primo ateneo di Roma. Le manifestazioni a favore dei diritti delle donne si sono trasformate, oggi, in proteste contro Israele. David Parenzo, che era stato invitato all'università di Roma La Sapienza, è stato contestato da un gruppo di studenti appartenenti ai collettivi pro Palestina. "Sono all’Università, c’è un convegno organizzato dai ragazzi di Azione Universitaria e c’è un gruppo di persone che ci impedisce di parlare, urlano 'Palestina Libera!'". È la denuncia lanciata sui social dal conduttore de L'Aria che tira, che, in un video, ha mostrato in diretta la protesta di un gruppo di ragazzi che l’ha contestato nel corso di un convegno al quale era ospite e durante il quale avrebbe dovuto parlare. Nel filmato pubblicato su Instagram si vedono alcuni giovani che battono insistentemente sul vetro creando un forte frastuono. "A un certo punto hanno anche buttato della spazzatura per terra -ha proseguito Parenzo- hanno tirato fuori una bandiera palestinese, urlando ’Parenzo fascista'. Non vogliono che parli, il loro obiettivo è che io me ne vada dall’università".

Censura rossa a Parenzo, blitz all'Università: "Razzista", i video della vergogna

Si intravede poi un assembramento sulla porta: "C’è ancora la polizia che difende il nostro diritto di parlare", ha detto il giornalista. Sulla vicenda, che sta già facendo discutere parecchio, si è espresso ora Giuseppe Cruciani. "Per me quelli che non hanno fatto parlare oggi Parenzo sono dei fascisti": così ha esordito il conduttore radiofonico de La Zanzara nel corso dell'ultima puntata del programma. "Non nel senso storico del termine", ha poi specificato, "ma in quanto intolleranti antidemocratici", ha aggiunto. La protesta del gruppo di studenti che hanno bloccato Parenzo impedendogli di tenere il suo discorso aveva nel pomeriggio attirato anche le parole del direttore editoriale di Libero, Daniele Capezzone. "Comunisti in purezza", li ha definiti su X.