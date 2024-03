Ucraina, "fine all'aggressione": arriva la precisazione del cardinale Parolin

12 marzo 2024 a

È "ovvio" che creare le condizioni di un negoziato spetti a entrambe le parti in conflitto, Russia e Ucraina, che la "prima condizione" sia di "mettere fine all’aggressione" e a cessare il fuoco debbano essere "innanzitutto gli aggressori", cioè Mosca. Lo ha affermato in un’intervista al Corriere della Sera il segretario di Stato Vaticano, il cardinale Pietro Parolin, tornando sulle recenti parole di Papa Francesco sull’Ucraina. La Santa Sede, ha sottolineato, "continua a chiedere il ’cessate il fuoco' e a cessare il fuoco dovrebbero essere innanzitutto gli aggressori - e quindi l’apertura di trattative- Il Santo Padre spiega che negoziare non è debolezza, ma è forza. Non è resa, ma è coraggio. E ci dice che dobbiamo avere una maggiore considerazione per la vita umana, per le centinaia di migliaia di vite umane che sono state sacrificate in questa guerra nel cuore dell’Europa. Sono parole che valgono per l’Ucraina come per la Terra Santa e per gli altri conflitti che insanguinano il mondo".

Ci sono ancora possibilità di arrivare a una soluzione diplomatica? "Trattandosi di decisioni che dipendono dalla volontà umana, rimane sempre la possibilità di arrivare a una soluzione diplomatica. La guerra scatenata contro l’Ucraina non è l’effetto di una calamità naturale incontrollabile ma della sola libertà umana, e la stessa volontà umana che ha causato questa tragedia ha anche la possibilità e la responsabilità di intraprendere passi per mettervi fine e aprire la strada a una soluzione diplomatica", ha affermato il cardinale. "La Santa Sede - ha aggiunto Parolin - è preoccupata per il rischio di un allargamento della guerra. L’innalzamento del livello del conflitto, l’esplodere di nuovi scontri armati, la corsa al riarmo sono segnali drammatici e inquietanti in questo senso. L’allargamento della guerra significa nuove sofferenze, nuovi lutti, nuove vittime, nuove distruzioni, che si aggiungono a quelli che il popolo ucraino, soprattutto bambini, donne, anziani e civili, vive nella propria carne, pagando il prezzo troppo caro di questa guerra ingiusta".