Re Carlo, "al meglio delle mie capacità": le parole dopo la diagnosi di cancro

Re Carlo III ha dichiarato che continuerà a servire "al meglio delle mie capacità" dopo la diagnosi di cancro, affermando di essere stato "profondamente toccato" dagli auguri della gente per la sua salute. Il monarca 75enne, divenuto re nel settembre 2022 dopo la morte della madre Elisabetta II, è stato ricoverato a gennaio per un intervento chirurgico e per una patologia benigna alla prostata, ma successivamente gli è stato diagnosticato un cancro non correlato. Ha rinviato tutti gli impegni pubblici mentre si sottopone alle cure, ma sta continuando a lavorare dietro le quinte e ha tenuto alcuni incontri di persona. "Nelle ultime settimane sono stato profondamente toccato dai vostri meravigliosi, gentili e premurosi auguri per la mia salute - ha detto in un discorso preregistrato per celebrare il 75 anniversario del Commonwealth - in cambio, posso solo continuare a servirvi, al meglio delle mie capacità, in tutto il Commonwealth".

La moglie di Carlo, la regina Camilla, 76 anni, e il figlio principe William, 41 anni, hanno assunto la maggior parte dei compiti della famiglia reale in sua assenza. "Avendo recentemente festeggiato il mio 75esimo compleanno, mi scalda il cuore riflettere sul modo in cui il Commonwealth è stato una costante per tutta la mia vita, una preziosa fonte di forza, ispirazione e orgoglio. Nelle ultime settimane sono stato profondamente toccato dai vostri auguri meravigliosamente gentili e premurosi per la mia salute e, in cambio, posso solo continuare a servirvi, al meglio delle mie capacità, in tutto il Commonwealth", ha affermato Carlo. "La mia fiducia nei nostri sforzi condivisi e nel potenziale delle nostre persone rimane più sicura e forte che mai. Non ho dubbi che continueremo a sostenerci a vicenda in tutto il Commonwealth mentre, insieme, continuiamo questo viaggio vitale", ha aggiunto il monarca.