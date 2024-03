Kate Middleton "non ancora al 100%": spunta il retroscena degli insider

09 marzo 2024 a

Da quando Kensington Palace ha comunicato che Kate Middleton si è sottoposta a un intervento addominale, grande è stata la preoccupazione del popolo britannico. La decisione di non farsi immortalare all'uscita dalla London Clinic e la lunga convalescenza senza fuga di notizie sul suo stato di salute, poi, hanno alimentato un gioco impazzito di ipotesi e di supposizioni. Il fatto che le fonti reali non si esprimano su quanto accaduto alla futura regina più che calmare i rumors ha lasciato terreno a teorie di ogni genere. A rompere il silenzio è stato lo zio, Gary Goldsmith, che nella casa del Grande Fratello ha assicurato che la nipote sta "ricevendo le cure migliori". Tuttavia, almeno stando a quanto fatto filtrare, le cose non starebbero filando lisce come l'olio: Kate sarebbe in crisi e gli unici in grado di risollevarle il morale sarebbero i figli George, Charlotte e Louis.

Sebbene in un primo momento sembrava che Kate Middleton avesse confermato la sua partecipazione alla cerimonia “Trooping the Colour”, che si terrà il prossimo 8 giugno, poi fonti reali non hanno confermato il grande ritorno in pubblico della principessa. A "creare confusione", ha scritto la Bbc, è stato l’esercito che ha annunciato sul suo sito che la moglie dell’erede al trono britannico sarà all’evento, aggiungendo che re Carlo III sarà presente alla parata finale, il 15. Secondo le indiscrezioni che gli insider di corte avrebbero rivelato all’autore Robert Jobson, emerge che Kate sia "tornata alle sue abitudini, alla sua routine, ma non vuole affrettare le cose". "Ho parlato con persone a lei vicine e penso che si stia riprendendo bene, ma non è ancora al 100%”, ha dichiarato a Hello.