Emanuele Filiberto in politica? Caporale: "L'unico trono è quello di Amici"

"È nato a Napoli, e sarà sepolto a Torino, questa è l’Unita d’Italia, questa è la nostra Italia. Questa è casa Savoia". Così Emanuele Filiberto ha ricordato suo padre Vittorio Emanuele di Savoia, all’uscita del Duomo di Torino, dove sono stati celebrati i funerali. L’86enne, figlio dell’ultimo re d’Italia, si è spento il 3 febbraio a Ginevra. L'evento, però, non ha catalizzato l'attenzione dell'opinione pubblica perché, secondo Klaus Davi, accaduto in concomitanza con il Festival di Sanremo. Da qui un interrogativo ha animato la discussione a Stasera Italia, il programma di politica e di attualità condotto da Sabrina Scampini. Possibile che Emanuele Filiberto pensi a una discesa in politica?



Il primo a esprimersi sull'argomento è stato il condirettore di Libero Pietro Senaldi: "Non credo che Emanuele Filiberto possa avere molte speranze in politica, non ha nessun appeal elettorale la monarchia. Ha moglie e figli francesi, il consiglio è quello di candidarsi in Francia", ha detto. Poi la parola è passata ad Antonello Caporale. "Una monarchia di plastica. La carriera politica di Emanuele Filiberto? L'ho visto ad Amici e secondo me quello è il trono al quale può aspirare. Penso che noi italiani, come sostituto funzionale guardiamo all'Inghilterra", ha detto il giornalista. "Immaginiamo questa monarchia che regna nel mondo, che ci fa sospirare, incuriosire e anche dibattere e riduciamo i nostri Savoia a un incidente della storia, a un incidente che ha dato molto danno all'Italia ed è scomparsa attraverso questo reset che la pioggia, Sanremo e altri sbadigli hanno portato a compimento", ha aggiunto.