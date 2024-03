Matteo Berrettini beccato dai paparazzi. Nuova fiamma? Ecco chi è

Alice Antico 10 marzo 2024 a

Stando alle ultime indiscrezioni, Matteo Berrettini sembrerebbe già pronto a ricominciare, dopo la fine della sua storia d’amore con Melissa Satta. È la prima volta che il tennista torna a far parlare di sè, per la sua vita privata e non professionale, dopo la rottura con la showgirl ufficializzata lo scorso 20 febbraio. La causa della fine di questa storia d’amore non pare essere alcun tradimento ma il fatto che la Satta volesse mettere su famiglia e il tennista, a 26 anni, non fosse invece ancora pronto a compiere questo passo.

Così RTL 102.5 nei giorni scorsi ha ufficializzato e diffuso in esclusiva alcune immagini che ritraggono il tennista a pranzo con una ragazza bionda, sulla quale il mondo del web non ha avuto dubbi: si tratta di Federica Lelli, ex fiamma del cantautore Ultimo. Federica Lelli, infatti, non è nuova al gossip, perché ha avuto una storia d'amore con il noto cantante di circa due anni, finita nel 2019. I due hanno mantenuto un bel rapporto, tanto che la ragazza di recente era stata ripresa dal gossip mentre assisteva al suo concerto a San Siro, e cantava a squarciagola i brani del cantautore, molti dei quali dedicati a lei.

Ad ogni modo, la prima radiovisione d’Italia ha mostrato in esclusiva alcune immagini di Matteo Berrettini a pranzo con lei a Roma. In studio, poi, ospite in radio, c’è stato il re del gossip Gabriele Parpiglia, che ha commentato l’indiscrezione. Non si è ancora capito esattamente il significato di un pranzo come quello a Roma tra il tennis e la Lelli. Sarà l’inizio di una nuova storia d’amore o solo l’ennesima indiscrezione?