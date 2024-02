Matteo Berrettini e Melissa Satta si sono lasciati: la conferma del tennista

20 febbraio 2024 a

Matteo Berrettini e Melissa Satta si sono lasciati. Dopo settimane in cui è impazzato il gossip e con molti dettagli social che facevano pensare ad una rottura, la conferma ufficiale è arrivata dal tennista, che ha tenuto una conferenza stampa e ha affrontato pubblicamente l’argomento: “Immaginavo che la domanda sarebbe arrivata. Io e Melissa non stiamo più insieme. Abbiamo un rapporto bellissimo, abbiamo grande stima uno per l’altro, non andrò oltre questo perché non mi piace parlare della mia vita privata, la ringrazio per questo anno bellissimo”.

Ma quali sono i motivi dell’addio? Nonostante Berrettini non abbia voluto rendere noto cosa ha portato all’allontanamento con l’ex Velina è stato il settimanale Oggi a fare chiarezza, parlando di presunte divergenze legate al futuro della coppia. Secondo il settimanale di gossip “Melissa avrebbe spinto per avere più certezze dal campione”, e che “il suo sogno fosse quello di mettere su famiglia”. Satta non ha mai nascosto di essere pronta per un secondo figlio - il primo lo ha avuto con il calciatore Boateng - mentre pare proprio che il tennista voglia concentrare tutti i suoi sforzi sul tentativo di tornare ad alti livelli nella propria professione e lasciarsi alle spalle tutti gli infortuni.