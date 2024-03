Fabio Fazio detta la linea alla sinistra: "Ius soli urgente", l'uscita politica

10 marzo 2024 a

Fabio Fazio tifa Paola Egonu contro il generale Roberto Vannacci. E fa la sua proposta politica al Pd di Elly Schlein. Aveva fatto clamore la decisione della campionessa di pallavolo azzurra nata a Cittadella da genitori nigeriani, di querelare il militare per quanto scritto nel libro bestseller "Il mondo al contrario". Egonu aveva depositato gli atti a Bergamo, poi trasmessi alla Procura di competenza, ossia Lucca dato che Vannacci risiede a Viareggio. Ebbene, il pm ha chiesto l’archiviazione della querela, ma la campionessa ha impugnato la decisione che è passata nelle mani del giudice per le indagini preliminari. Cosa aveva scritto il generale Vannacci? "Anche se italiana di cittadinanza, è evidente che i suoi tratti somatici non rappresentano l'italianità", aveva affermato su Egonu, frasi che avevano creato clamore come quelle sugli omosessuali. A prendere le parti della pallavolista ed evidentemente contro la richiesta del magistrato, è il conduttore di Che tempo che fa, sul Nove, in un articolo pubblicato su Oggi.

"Trovo interessante rilevare come Paola Egonu non si dia per vinta e come giudichi fondamentale andare sino in fondo e affrontare non soltanto la frase del libro di Vannacci ma soprattutto la cultura che quella frase esprime. «Anche se di cittadinanza italiana...». La cittadinanza non dovrebbe essere un criterio sufficiente? Quali sarebbero i tratti somatici caratteristici dell'italianità?", commenta Fazio. E ancora: "Quelli etruschi? Quelli normanni? Quelli dei Longobardi, che si dice arrivassero dall'attuale Ungheria o dalla Scandinavia addirittura? Se valesse questo principio, gli americani, tanto per fare un esempio, in quanto tali non esisterebbero. Non sarebbero classificabili".

Fazio getta nel calderone dei tratti somatici ("Gli italiani veri sono longilinei o abbiamo la pancia? Occhi scuri e pochi capelli?") i vari stereotipi sull'Italia: "Suoniamo tutti il mandolino? Mangiamo solo spaghetti al pomodoro (che peraltro pare siano comparsi prima in Cina mentre il pomodoro arriva dall'America)?". Insomma, Fazio elogia "incroci" e "contaminazioni" e sulla sponga del duello legale Egonu-Vannacci rilancia la proposta politica amata dalla sinistra: "Proprio per questo la legge sullo ius soli è urgentissima e inderogabile. Sarà il caso di accorgersene non solo per l'affermazione di un diritto civile ma per l'affermazione di un diritto naturale. Per farla brevissima: le razze non esistono e i tratti somatici sono quelli che ciascuno di noi ha avuto in sorte senza alcun merito o nessuna colpa. Esattamente come ciascun essere umano non sceglie dove nascere e da chi nascere", è il messaggio del conduttore ligure, evidentemente, alla galassia della sinistra.