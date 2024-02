PIazza pulita, la profezia di Prodi sul Medio Oriente: "Durerà decenni"

15 febbraio 2024 a

Crisi in Medio Oriente, se ne parla anche durante la puntata di Piazza Pulita in onda il 15 febbraio su La7. Ospite in studio è stato Romano Prodi che ha espresso il suo pessimismo circa la possibilità di trovare una soluzione al conflitto in Medio Oriente.

"Si è creato un odio che durerà decenni. Questo è il vero problema degli eventi a cui stiamo assistendo in questi giorni. Una tragedia umana oggi e io non vedo più cosa si possa fare. Quando l'odio è così profondo è difficile che ci possano essere i due Stati.