Fiorello fuori dal coro: "Siete dei geni", a valanga su Chiara Ferragni-Joker

08 marzo 2024 a

a

a

C'è una buona notizia per Chiara Ferragni, almeno secondo Fiorello. Nell'ultima puntata di Viva Rai2 si parla anche della copertina de L'Espresso che vede l'influencer indagata per il pandoro-gate ritratta come Joker, il cattivo di Batman. "Dopo tanto odio, finalmente parte del pubblico torna dalla sua parte! Anche la Schlein vuole una cover così...", spiega lo showman siciliano venerdì 8 marzo.

"Siete dei geni. La prima uscita fu la tuta grigia, valanghe di odio. Poi 'avete frainteso', e ancora odio. Poi da Fabio Fazio, ancora odio. Poi l'idea: la copertina 'violenta' da L'Espresso. E signori, finalmente dal primo 'Balocco gate' i primi risultati: il pubblico si è spaccato, alcuni addirittura a favore della Ferragni! Ce l'avete fatta, eccola la strategia vincente!", dice Fiorello. "C'è stato davvero un momento in cui qualsiasi cosa portava alla sua distruzione - prosegue lo showman -. Il mondo crolla per l'inquinamento ambientale? Era colpa della lacca della Ferragni. Ora invece finalmente le prime cose positive: bravi! Pensate che la Schlein ha chiamato L'Espresso e ha detto 'voglio la copertina da Joker'...".

"Dove prenderò casa". Fedez cambia vita: cosa sceglie

Nella rassegna anche la trasferta russa di Ornella Muti, la figlia Naike Rivelli e lo street artist Jorit, che ieri a Sochi ha chiesto una foto a Vladimir Putin 'per dimostrare che è umano': "Fammi vedere un po' su questo Jorit - l'ironia del conduttore del mattin show -. Ci sono suoi selfie con Attila, Gengis Khan, Jack lo squartatore e addirittura con la saponificatrice di Correggio!". Da Putin si passa a Zelensky: "Ieri era ospite da Bruno Vespa e alla fine della puntata gli ha chiesto 'voglio fare un selfie con lei, per dimostrare che è umano'".

"Tota preoccupante". Ecco quanti follower ha perso Ferragni dopo Fazio

Chiosa sul tema guerra ancora con Zelensky, secondo il quale in caso di sconfitta dell'Ucraina toccherà a tutti i paesi Nato, Italia compresa: "Noi non abbiamo nulla da temere, abbiamo Jorit - scherza Fiorello -. Ha fatto il murales di Ornella Muti, ne farà uno su Pupo e vedrai che Putin si calmerà. Pupo tra l'altro sarà al Cremlino il 15 marzo, ci saremo anche noi! Monteremo il glass nella piazza Rossa...", è la battuta di Fiorello nel suo seguitissimo show di Rai 2 .