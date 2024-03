Chiara Ferragni, quanti follower ha perso dopo Fazio: "Dato preoccupante"

07 marzo 2024 a

La riapertura dei commenti su Instagram dopo lo scandalo dei pandori non ha portato i risultati sperati a Chiara Ferragni. L'imprenditrice e influencer è stata raggiunta da innumerevoli critiche, per la sua versione dei fatti nell'intrervista a Fabio Fazio per Che tempo che fa, m anche in generale per le ultime vicende. Repubblica in un'analisi web-social spiega che l'interesse nei confronti di Ferragni da parte degli utenti è ancora altissimo. Le ricerche su Google mentre andava in onda le interviste sono state più del doppio rispetto a quelle sulla trasmissione.

Ma conta molto la qualità delle attenzioni del pubblico. Secondo la società DeRev martedì 5 marzo "le conversazioni sui social sono state caratterizzate da un sentiment negativo per il 69%, addirittura con un peggioramento rispetto al giorno prima, quando era al 66%". Insomma, la "disapprovazione è salita al 57,3%, la rabbia al 16% e la tristezza all'11%", riporta l'articolo.

Tornando ai commenti di nuovo liberi su Instagram, tra gli 8mila sulla trasmissione molti sono di critiche. Dopo l’intervista, quantifica Repubblica, Ferragni ha perso altri 4293 follower, e "dal 13 dicembre scorso, si parla di una perdita di 490.715 follower solo su Instagram", quasi mezzo milione. Ferragni è riuscita a tamponare la fuga dei follower nelle 24 ore successive all'intervista, questo grazie all'ingresso di nuovi utenti che reso meno pesante la perdita di vecchi follower. Ma poi "nella giornata di martedì la tendenza ripartita con i ritmi delle settimane precedenti e una perdita di ulteriori 4293 follower. E il totale complessivo inizia a essere preoccupante", si legge nell'analisi.