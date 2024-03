L'Aria che tira, Tommaso Cerno attacca il paleo Pd: "Chi hanno riesumato"

07 marzo 2024 a

Il Pd cerca di tessere una serie di improbabili alleanze in vista delle elezioni regionali. E sta riesumando personaggi che si credevano ormai archiviati. Tra questi anche Pier Luigi Bersani, una sorta di testimonial. Ne ha parlato anche Tommaso Cerno, direttore de Il Tempo, durante la puntata de L'Aria che tira in onda il 7 marzo su La7. "C'è un paleo Pd che ha riesumato perfino Bersani - dichiara Cerno - È un amarcord simpatico e anche Crozza sarà contento. Ma non credo a una parola di questa alleanza. È una finzione e in Bersani hanno trovato solo un testimonial. Il problema è: o fanno la sinistra o vince la destra. Se questo è il progetto alternativo alla Meloni, la Meloni governerà altri vent'anni. Anch'io sono capace di fare il segretario così".

Poi il riferimento diretto alle elezioni regionali e al ruolo del leader nazionali sul territorio. "Roma non si rende conto che spesso la calata dei big fa l'effetto Visitors - prosegue Cerno - Todde è stata vista spuntare dal territorio. Invece l'astronave di Roma, per quanto sia scintillante, non sortisce sempre l'effetto sperato".