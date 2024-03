L'Aria che tira, la profezia del padre di Ilaria Salis: "È molto difficile"

01 marzo 2024 a

a

a

Il caso di Ilaria Salis tiene ancora banco nelle trasmissioni televisive. Com'è accaduto nella puntata de "L'Aria che tira" in onda il 1 marzo su La7. In collegamento c'era Roberto Salis, il padre della donna italiana tenuta in carcere a Budapest. Per lui il destino della ragazza è appeso a un filo, soprattutto all'indomani delle dichiarazioni del ministro ungherese sulle ipotetiche interferenze del governo italiano sul caso della sua prigionia.

"Stiamo completando l'iter per la preparazione della domanda per gli arresti domiciliari in Ungheria, anche se ovviamente alla luce di quanto dichiarato dal ministro mi sembra che sia abbastanza difficile che la richiesta che andremo a fare sarà un successo".