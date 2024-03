Kate Middleton, la prima foto rubata scatena i sospetti: "Non è lei"

07 marzo 2024 a

La prima foto di Kate Middleton dopo le dimissioni dall'ospedale dove è stata ricoverata a metà gennaio per una non meglio precisata operazione all'addome ha fatto il giro del mondo. La pubblicata Tmz, "bibbia" del gossip americano. Lo scatto non ha contribuito a spegnere le voci e i timori per le condizioni della principessa del Galles, complice la mancanza di chiarezza da parte di Buckingham Palace. La foto, che alcune agenzie britanniche hanno scelto di non pubblicare, apparentemente per rispetto della privacy, è stata scattata nel parco di Windsor, dove si trova l’Adelaide Cottage, la residenza in cui da settimane la principessa si sta riprendendo, circondata dalla famiglia. La foto, piuttosto sgranata, la ritrae in un’auto sul sedile del passeggero, al volante c'è la madre, Carole Middleton. Entrambe sembrano serie e Kate indossa occhiali da sole.

La foto scatena sospetti e teorie complottiste: c’è perfino chi dice che non sia lei, o che ritragga la sorella Pippa Middleton opportunamente photoshoppata. Sui social alcuni notano che l'aspetto sarebbe diverso dal solito, il volto più rotondo, c'è anche chi nota che manca il neo sopra la bocca (ma come sarebbe possibile in una foto sgranata e scattata da lontano?) e che le labbra sarebbero più sottili. Speculazioni fantasiose, secondo i più, ma tutta la gestione della vicenda da parte della Royal Family britannica non favorisce certo la chiarezza. La scorsa settimana, sull’onda della prolungata assenza dalla scena pubblica della principessa, erano circolate le teorie più bizzarre, alimentate anche dal fatto che lunedì scorso all’improvviso il principe William si era ritirato all’ultimo momento e "per ragioni personali" da un evento al castello di Windsor senza alcuna spiegazione. Una situazione che aveva indotto Kensington Palace a scendere in campo per assicurare che la principessa sta bene e che non tornerà in pubblico "fino a dopo Pasqua".

Whoever is handling @KensingtonRoyal 's PR should be fired at this point

This William and Kate nonsense just getting from bad to worse.



We shld ask why KP went around their own royal reporters and give that pic to TMZ instead.



Because it's an old photo.#workshywilly #kkkate pic.twitter.com/S11K8W8ub6 — D.B. (@DBrown99944) March 4, 2024

Insomma, siamo in una situazione di confusione, tra le crescenti speculazioni sulla salute sia di Kate che di suo suocero, re Carlo. Acque rese ancora più torbide dallo "scivolone" relativo a Trooping the Colour, la parata dell’8 giugno. Fino a martedì i biglietti erano in vendita insieme a un’immagine della principessa; e sulla homepage del ministero della Difesa, era spiegato che Kate sarebbe stata presente in qualità di colonnello delle Guardie irlandesi. Sarebbe stato il primo evento pubblico confermato con la sua presenza. Ma poi d’improvviso l’esercito ha cancellato la sua presenza: spiegazione ufficiosa del dietrofront, è perché i dettagli non erano ancora stati formalmente confermati dal suo ufficio a Kensington Palace. È solo il palazzo infatti che comunica esattamente a quali impegni partecipano il principe e la principessa del Galles: Trooping the Colour non era stato confermato ed evidentemente l’esercito non aveva chiesto l’autorizzazione ai funzionari di palazzo prima di pubblicare l’avviso. C’è da dire che Buckingham Palace non ha confermato la presenza di re Carlo, ma la sua inclusione sul sito web dell’esercito non è stata rimossa. Ma il fatto di non riuscire a confermare un evento previsto per giugno alimenta ancora una volta le preoccupazioni per la salute di Kate, al netto dello scivolone del cerimoniale. Cosa sta succedendo?