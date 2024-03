Kate Middleton torna in pubblico? “Confusione”, la gaffe dell'esercito

05 marzo 2024 a

Fonti reali non confermano che la principessa Kate parteciperà all’evento Trooping the Colours l’8 giugno. A «creare confusione», scrive la Bbc, è stato oggi l’esercito che ha annunciato sul suo sito che la moglie dell’erede al trono britannico, il principe William, sarà all’evento dell’8 giugno, spiegando che re Carlo III sarà presente alla parata finale, il 15. L’evento segna sempre il compleanno ufficiale del re. Fonti reali non confermano però nessuno dei due appuntamenti, data la convalescenza in corso di Kate Middleton e il trattamento contro il cancro che sta seguendo Carlo, e sottolineano di non essere state consultate per l’annuncio web. Viene inoltre fatto notare che la presenza di membri della famiglia reale non viene mai confermata con così largo anticipo. Il ministero della Difesa non ha voluto commentare.

L’annuncio sul sito web ha fatto oggi molto rumore, dopo che ieri la principessa è stata fotografata in auto accanto alla madre. Kate è stata operata il 16 gennaio per un non meglio specificato problema all’addome e, secondo il comunicato ufficiale, non parteciperà ad eventi pubblici fino a Pasqua. L’annuncio dell’evento l’8 giugno aveva sollevato interrogativi sulla possibilità di una convalescenza più lunga del previsto. Quanto al re, si sta curando per un tumore e per il momento ha sospeso gli appuntamenti pubblici per un tempo indeterminato.