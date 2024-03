Chico Forti, il ministro Nordio rivela il retroscena : "Di chi è il merito"

02 marzo 2024 a

Giorgia Meloni l'ha annunciato appena sbarcata a Washington per incontrare Joe Biden. E l'annuncio è stato deflagrante. Dopo ben 24 anni di carcere, Chico Forti potrà venire in Italia a scontare la pena. Erano anni che si chiedeva questo esito ma solo l'attuale esecutivo è riuscito nell'intento. Come sottolinea il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, che attribuisce tutto il merito in prima persona a Giorgia Meloni.

«Il rientro in Italia di Chico Forti è un importante e atteso traguardo raggiunto grazie all’autorevole impegno in prima persona del Presidente Giorgia Meloni». Lo sottolinea in una nota il ministro della Giustizia, Carlo Nordio. «I miei uffici lavoreranno per ottemperare, nel più breve tempo possibile, a tutti i passaggi tecnici necessari di competenza del ministero della Giustizia e di cui avevo parlato con l’Attorney general, M.Garland, nella visita a novembre presso il Department of Justice di Washington - ha spiegato - Auspichiamo che anche tutti gli altri passaggi, che chiamano in causa tra l’altro le autorità giudiziarie, si possano compiere nel più breve tempo possibile per consentire a Forti di continuare a scontare nel suo Paese, vicino ai suoi affetti, la pena».