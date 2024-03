Ballando con le stelle, Milly "ha messo gli occhi" su Wanda Nara. Il retroscena

06 marzo 2024 a

Anche se l'ultima edizione di Ballando con le stelle è terminata da mesi, si continua a parlare dello show del sabato sera di Rai 1. La vittoria di Wanda Nara, che ha dimostrato fin dalle prime puntate di essere abile nel mondo della danza, ha reso tutti entusiasti. Ed è per questo che hanno fatto circolare la voce secondo cui l'argentina sarebbe già pronta a tornare in pista. Anzi, a bordo pista. Pare infatti che si stia aprendo una nuova possibilità per lei. Potrebbe presto vestire i panni di giudice.

Nonostante la malattia, di cui ha ampiamente parlato nel corso dell'ultima edizione del programma condotto da Milly Carlucci, Wanda Nara è impegnata su più fronti e al momento conduce Love is blind Argentina, un reality show firmato Netflix. Poco tempo fa, quando è stato domandato all'argentina che progetti avesse per il futuro, lei ha svelato di aver firmato un contratto di tre anni con l'emittente sudamericana Telefe e di essere pronta a girare le nuove puntate di MasterChef Argentina.

Ma non è tutto perché, come anticipato, pare che Wanda Nara abbia voglia di tornare alla corte di Milly. A sganciare una vera e propria bomba è stato il settimanale Chi. "Per il tavolo della giuria del prossimo Ballando con le stelle, Milly Carlucci ha messo gli occhi sulla vincitrice dell'edizione 2023: Wanda Nara potrebbe così essere promossa dalla pista da ballo alle sedie dei giudici", si legge. A chi potrebbe soffiare il posto la showgirl? Per ora non c'è nessuna conferma, ma presto i rumors inizieranno a farsi strada.