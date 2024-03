Pomeriggio 5, Fedez sbotta e chiede privacy. Poi la bordata sul dossieraggio

05 marzo 2024 a

a

a

Fedez ancora una volta è stato intercettato da Pomeriggio5. Nel programma di Canale5 condotto da Myrta Merlino il rapper e marito di Chiara Ferragni è stato innanzitutto interrogato sul caso dossieraggio, con il suo nome che è finito nella lista degli spiati: “Evidentemente abbiamo pm Antimafia che non hanno un ca**o da fare in questo Paese. Io mi pongo un quesito eh, se applicassero la stessa lente di ingrandimento che stanno applicando su di me su vicende che hanno veramente una rilevanza per il dibattito e per il futuro di questo Paese, forse saremmo un Paese migliore”.

"Fedez arma di distrazione di massa": Lucarelli stronca Ferragni da Fazio

Si passa poi ad una domanda sull’intervista di Ferragni rilasciata a Che tempo che fa di Fabio Fazio e Fedez inizia ad innervosirsi: “Ma dai raga, quanto durerà questa cosa secondo voi? Milioni di italiani interessati? Pensa come siamo messi”. “Voi avete contribuito però…”, ribatte l’inviato del programma Mediaset, con il cantante che argomenta così la sua risposta, chiedendo di smetterla di intrufolarsi nella sua vita privata: “Le spiego la fallacia argomentativa di dire ‘voi avete pubblicato la vostra vita sui social e quindi oggi che chiedete privacy non va bene’. Io pubblico quello che voglio e nascondo quello che voglio della mia vita. Se voglio decidere di avere privacy in questo momento io posso chiederlo, anche se sono stato un pornografo della mia vita fino all’altro ieri. Io spero che la gente si appassioni a qualcosa di più divertente, come collezionare francobolli. Dopo la strage di Piazza Fontana c’è il matrimonio dei Ferragnez…".