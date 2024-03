Gianluca Grignani "in ospedale". Arriva la smentita: "Ci siamo capiti?"

05 marzo 2024 a

"Sono passato in ospedale per una cosa che non era mia e non posso dire di chi. E non mi va neanche di parlarne, ci vediamo ai concerti": così Gianluca Grignani, in un video pubblicato sul suo profilo Instagram, ha fatto chiarezza sulla notizia fatta circolare, secondo cui sarebbe stato ricoverato in ospedale a Piacenza per un calo di pressione avvenuto la notte scorsa mentre si trovava in un locale. "Vi giuro che non ho nessun calo di pressione, ci siamo capiti?", ha continuato, smentendo categoricamente quanto riportato da molti siti. Ma il cantante ha tolto il freno e ha concluso con una provocazione: "E poi sentite, che pa**e. La prossima volta diranno che cammino sulle acque".

Stando alle parole di Grignani, l'attenzione deve essere canalizzata sulla musica e sui concerti. Partirà il 22 marzo, al Phenomenon di Fontaneto d'Agogna, a Novara, il suo nuovo tour "Residui di Rock'n'Roll". Il 29 marzo sarà al Fuori Orario di Taneto a Reggio Emilia; il 30 marzo al Mamamia di Senigallia ad Ancona; il 3 aprile all'Alcatraz di Milano; il 4 aprile al Milk di Torino; l'11 al Demodè Club di Modugno a Bari; il 18 all'Orion Live Club di Ciampino a Roma; il 20 al Capitol di Pordenone; il 23 al Duel Live di Pozzuoli a Napoli; il 26 aprile all'Hall di Verona; e il 28 al Viper di Firenze.