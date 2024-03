Barbara d'Urso, retroscena-bomba sul futuro in tv: "Interviste...". Cosa filtra

05 marzo 2024 a

Domenica scorsa è tornata in tv, ma l'intervista concessa a Mara Venier non basta a soddisfare la voglia di Barbara d'Urso di abitare uno studio televisivo. Pare infatti che la conduttrice sia pronta per una nuova avventura. Si era già parlato di uno sbarco in Rai, ma ora filtra di più. Stando al retroscena lanciato in rete da TvBlog, infatti, sembra che l'ex padrona di casa di Pomeriggio Cinque presto guiderà un programma di interviste che potrebbe andare in onda il sabato pomeriggio e sfidare, quindi, Verissimo. La "rivale", parlando solamente in termini di ascolti, sarebbe Silvia Toffanin. Ma andiamo per gradi.

D'Urso a Venier: "La Rai è casa mia", cosa bolle in pentola

Pochi giorni fa, quando è stata confermata l'ospitata a Domenica In, la trasmissione che tiene tutti incollati alla tv da anni, il blog di Davide Maggio aveva comunicato che sul tavolo dei dirigenti Rai era stata messa l'idea di un ritorno di Carramba che sorpresa nella prima serata di Rai 1. Una missione difficile e forse rischiosa dopo un'assenza chiacchieratissima. Sembra invece più adatto a lei un format che la farebbe sentire a suo agio, come appunto un contenitore di interviste.

"Dottoressa...": Venier gela d'Urso, la clamorosa gaffe in diretta

Per ora la diretta interessata non è entrata nel merito delle indiscrezioni che sono stata fatte circolare sul web e sui social. È possibile che le trattative siano in atto e che quindi manchi la conferma a qualsivoglia progetto. Arrivata nel salotto della domenica di Rai 1, però, la conduttrice non ha nascosto la voglia di riconquistare un ruolo nel suo mondo. Il futuro professionale? "Bisogna fare di tutto perché sia bellissimo. La gente mi chiede in continuazione quando torno, la gente mi vuole e il futuro sarà bellissimo", ha confessato in diretta.