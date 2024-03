Mara Venier gela Barbara d'Urso: "Dottoressa...". La gaffe a Domenica In

04 marzo 2024 a

Grande attesa per il ritorno in tv di uno dei volti più amati, Barbara d'Urso. Sorridente e contenta di riguardare negli occhi i suoi sostenitori, la conduttrice è arrivata nello studio di Domenica In e il pubblico ha fatto il pieno di energie. Mara Venier l'ha accolta nel migliore dei modi, facendola sentire a suo agio e lasciandola libera di raccontare cos'è successo da quando i fan non l'hanno più vista al timone di Pomeriggio Cinque. Ma tra una chiacchiera e l'altra e, soprattutto, guardando al futuro, zia Mara ha fatto una gaffe clamorosa in diretta, rilanciata in rete dalla giornalista Selvaggia Lucarelli.

"È stato terribile". Barbara D'Urso si confessa a Venier: cosa le rivela

"Una cosa devo dirtela, io non mi sono ancora ripresa da quanto mi è accaduto. Non riesco proprio a mettere da parte il dolore che porto dentro. Io ancora non ho capito cosa è successo e non ho digerito il modo in cui sono stata strappata alla mia vita di prima. Questa cosa per me è un dolore. Io sono stata 23 anni a Mediaset. Ho dato tutto, davvero tutto. C'ero sempre e per 16 anni sono andata in diretta. Qualcuno prima o poi mi dovrà spiegare. Io non ho avuto spiegazioni, nessuno mi ha detto nulla. Sono stata strappata alla mia vita di prima alle ore 16.20 del 26 giugno. Nessuno mi ha detto mezza parola": è un fiume in piena Barbara d'Urso quando parla del grande stravolgimento di equilibri che ha dovuto affrontare alla fine della scorsa stagione televisiva.

D'Urso a Venier: "La Rai è casa mia", cosa bolle in pentola

Il futuro professionale? "Bisogna fare di tutto perché sia bellissimo. La gente mi chiede in continuazione quando torno, la gente mi vuole e il futuro sarà bellissimo", ha detto l'ospite senza perdersi d'animo. Allora Mara Venier, per incoraggiare la collega, le ha proposto il titolo di una possibile fiction sul modello della celebre Dottoressa Giò. È stata Selvaggia Lucarelli, poi, su X, a cogliere lo scivolone di Venier. "Cioè, Mara Venier ha suggerito a Barbara D’Urso di tornare con la fiction chiamandosi Dottoressa Cock? Dottoressa Ca**o?", ha digitato, scatenando così un profluvio di commenti.