Zona Bianca, Capezzone boccia Ferragni da Fazio: “Nessuna spiegazione convincente”

04 marzo 2024 a

a

a

L’intervista di Chiara Ferragni a Che tempo che fa di Fabio Fazio non ha per nulla convinto Daniele Capezzone. Il direttore editoriale di Libero, ospite della puntata del 3 marzo di Zona Bianca, talk show di Rete4 condotto da Giuseppe Brindisi, non ha trovato spunti positivi dall’apparizione tv: “Nei contenuti non mi ha detto niente che fosse una spiegazione convincente di quello che è successo. Solo fraintendimenti, che è in buona fede… Sono passati due mesi, non possiamo dire che ci siamo fraintesi. Anche nella forma ci sono dei momenti della vita in cui se sei attraversato da un dolore, da un sentimento forte, devi dare una comunicazione calda, io invece ho visto una comunicazione fredda, sempre la solita comfort zone, sempre la solita cosa. Insomma, se io ero contro non ho cambiato idea. Se io ero ben disposto e volevo stare dalla sua parta non mi hai dato niente”.

Ferragni da Fazio, Lucarelli la affonda: ecco il "fraintendimento..."

Ma che futuro ha davanti a sé Ferragni dopo le polemiche del pandoro-gate? Brindisi lo interroga e Capezzone risponde così: “Siamo tutti influencer e influenced, influenzanti e influenzati. Si è creata una situazione in cui io sono come quello della televisione, mentre prima lo guardavo. Interagisco con lui, non c’è guardia del corpo che lo protegga da un mio insulto a da una mia carezza e sono perfino convinto che sia proprio lui, anche se ha 14 milione di followers a rispondermi. Questa cosa è fantastica quando l’onda ti porta su, quando l’onda ti porta giù è un casino. Sembrerà una cosa crudele, ma non sono io a dirla, è la realtà, c’è un momento così in cui manco te ne accorgi in cui eri il modello nuovo e sei diventato il modello vecchio. Eri la macchina nuova fiammante, sei la macchina che non mi piace più”. Il giornalista di Libero dà il giudizio finale: “Come ne esce? Lei ha bisogno di reinventarsi, lei dovrebbe sparire per qualche tempo e riproporsi in una veste diversa”.