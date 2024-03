Tagadà, lo 007 rivela la bomba di Putin: "Con che cosa ricatta l'Europa"

04 marzo 2024 a

Una bomba migranti incombe sull'Europa. Se n'è parlato nel corso della puntata de L'Aria che tira in onda il 4 marzo su La7. In collegamento c'era Marco Mancini, ex agente dei servizi segreti italiani, che rivela il patto sigleto da Putin con gruppi criminali libici per ricattare l'Europa attraverso la bomba migranti.

"Putin avrebbe stipulato un patto scellerato con gruppi criminali in Libia per poter spostare una massa molto grande di migranti verso la Russia e poi farli penetrare e spingerli verso l'Europa. Si parla di migliaia e migliaia di profughi. Avrebbe stipulato questo accordo attraverso i servizi segreti presenti in Libia, soprattutto il GRU. Questo patto criminale sarebbe stato realizzato con due criminali libici per poter poi influenzare e rendere una vera e propria minaccia verso l'Europa. Tutti questi profughi dovrebbero essere portati verso la Libia e tutto questo viene finanziato dalla Russia per poi farli spostare sull'Europa.