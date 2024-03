Muschio Selvaggio, "Fedez è un alieno": la teoria di Red Ronnie crea scompiglio

04 marzo 2024 a

Continua il podcast Muschio Selvaggio in attesa che Fedez, come disposto dal tribunale di Milano, ceda le sue quote all'ex collega Luis Sal che il rapper milanese aveva allontanato dal prodotto. Nell'ultima puntata si parla di "complotti" e misteri, con due ospiti in rappresentanza di visioni opposte. Da una parte c'è Red Ronnie, il conduttore tv ed esperto di musica che negli ultimi anni ha spesso indagato verità parallele e paranormali, arrivando a fare delle sedute in cui asserisce di aver parlato con i defunti, uno su tutti il celebre chitarrista Jimi Hendrix. Dall'altra c'è Barbascura X, divulgatore scientifico e youtuber.

La conversazione prende subito una piega prevedibile, con Gabriele Ansaloni - questo il vero nome del conduttore di Roxy Bar e tante trasmissioni - che propone le sue teorie provocando l'ilarità di Fedez, il co-conduttore Mr Marra e l'altro ospite. Per Red Ronnie infatti il rapper è un "alieno". "Ti sei chiesto perché sei diventato così famoso?", chiede Red Ronnie. "Ti prego, dimmi che sono un alieno", ribatte Fedez. "Certo! Secondo te, un ragazzino che diventa così famoso, con tutti i giornali che parlano di lui... Secondo te, perché?", incalza l'ospite.

"Perché ci hanno tolto la memoria, come dice Battiato. Sei uno che fa risultati incredibili nonostante faccia di tutto per rovinarli", argomenta il giornalista. "Quindi posso fare qualsiasi ca**ta e rimanere al top?", ironizza il rapper. "Beh no, c'è un limite... Tu hai il potere: se ci sono tanti co***oni che ci stanno ad ascoltare, non hai un potere?", la chiosa di Red Ronnie