Ferragnez, "caduta degli dei in tribunale": lo scenario del matrimonialista

04 marzo 2024 a

a

a

Negli ultimi tempi i nomi di Chiara Ferragni e di Fedez sono un po' sulla bocca di tutti. Ieri più che mai. L'influencer ha scelto il salotto di Fabio Fazio per provare a ripercorrere quanto le è accaduto, dal pandoro gate in poi, e per rompere il silenzio sulle voci di rottura con il rapper. A Zona bianca, il programma di politica e di attualità di Rete 4, il conduttore Giuseppe Brindisi ha chiesto ai suoi ospiti un parere sulla versione dell'imprenditrice, che ha ammesso la crisi con il marito, specificando però che sono in contatto e che niente è ancora stato stabilito. L'avvocato matrimonialista Gian Ettore Gassani ha provato a tracciare possibili scenari per la coppia social più seguita di sempre.

“Deve sparire, spiegazioni non convincenti”. Capezzone demolisce Ferragni

"Si chiamano Ferragnez. Sappiamo benissimo che sono Fedez e Ferragni, sono un blocco unico. È vero che c'è una separazione delle carriere, ma bisogna vedere a livello commerciale e societario quanto siano separati": così ha Gassani, che poi è andato dritto al punto e ha spiegato: "La questione è che la caduta degli dei nei social potrebbe essere la caduta degli dei in tribunale. Bisognerà capire quali sono gli intrecci degli affari di questi due coniugi".

“Non si sono separati”. News bomba di Morvillo: la verità sui Ferragnez

Il giornalista ha allora chiesto all'avvocato quali consigli darebbe a Ferragni e a Fedez. L'esperto, dopo aver riconosciuto il cambiamento che i due si sono imposti in questo periodo delicato, ha detto: "Di mantenere la calma, parlare poco, non raccontarsi troppo". "Adesso mi pare che l'abbiano fatto. Al contrario di tutto quello che hanno fatto fino ad adesso, perché hanno pubblicato tutto della loro vita. Sulla loro separazione noi sappiamo molto poco, non sono stati più i Ferragnez. Io direi di stare fermi perché sono personaggi di fama mondiale ed è pericoloso dire anche una parola in più", ha concluso.