Tg4, Cerno inchioda l'Europa sui rincari: "La fine del mese prima della fine del mondo"

03 marzo 2024 a

Rincari delle bollette che arrivano alle stelle. Guerre, conflitti, geopolitica che tiene in ostaggio la popolazione. Gli organismi internazionali non sono in grado di tenere sotto controllo le dinamiche che rendono semppre più interconnesso e interdipendente il mondo in cui viviamo. E tutte le crisi si ripercuotono sulle tasche dei cittadini che si trovano a dover fronteggiare loro malgado emergenze come rincari e caro bollette. Se n'è parlato durante l'edizione serale del Tg4 del 3 marzo. In collegamento c'era Tommaso cerno che ha inchiodato l'Europa alle sue enormi responsabilità.

Video su questo argomento Cernobyl, così inizia il viaggio: il podcast di Tommaso Cerno

"Non ci rendiamo conto che per la prima volta nella storia dell'Europa - ha spiegato Cerno - la geopolitica mondiale, i discorsi dell'Onu, la Nato, il G7 ogni parola che dicono bussa alla porta di casa della povera gente che si trova a pagare cash il conto di una politica estera dell'Occidente che non è più in grado di gestire le crisi internazionali. Qui bisogna fare qualcosa immediatamente. E invece noi continuiamo a chiedere denaro alle famiglie, a immaginare il mondo del futuro con le case che si illuminano da sole, le astronavi e poi paga Pantalone. Quindi l'Europa si ricordi che la fine del mese arriva prima della fine del mondo".