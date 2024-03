Rose Villain ritrova la sua moto rubata: "Mi sdebiterò così"

03 marzo 2024 a

Rose Villain non sta nella pelle. In una manciata di ore è stata ritrovata la sua moto rubata in zona Navigli a Milano. È bastato inoltrare l'appello sui social per risolvere il problema. Fondamentale è stato il contributo di tutti ma, in particolare, quello di Ivan che ha risolto il problema e a cui Rose mostra tutta la sua riconoscenza infinita.

In una story pubblicata su Instagram, infatti, Rose Villain si fa vedere raggiante dopo essere tornata in possesso della sua due ruote. «Neanche 12 ore, mi avete ritrovato la moto. Grazie per i messaggi, la ricerca». Così su Instagram la cantante Rose Villain annuncia il ritrovamento della moto che le era stata rubata. Rose Villain aveva lanciato un appello sempre da Instagram per il ritrovamento. Da qui la mobilitazione che ha consentito il lieto fine alla storia. La cantante ha ringraziato in particolare «Ivan, avrai tutti i biglietti dei miei live a vita oltre a tutto il mio amore". Villain ha poi concluso che per ringraziare i suoi fan: «Vi faccio sentire un altro spoiler del disco».