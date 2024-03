Chiara Ferragni, "abbandonano chi stanno usando": spunta il like inatteso

02 marzo 2024 a

Chiara Ferragni ha iniziato a togliere i primi filtri e a dialogare con i suoi follower a cuore aperto, evitando di omettere il suo stato d'animo e, anzi, ammettendo tutte le difficoltà del momento. "Mi siete mancati", ha scritto giorni fa l'influencer, rivolgendosi direttamente a tutti i fan che lamentavano la sua assenza e il mancato, quotidiano scambio. Resta ancora tanta la curiosità sulle voci di presunta rottura con Fedez. Per ora tanto l'imprenditrice digitale quanto il rapper hanno assicurato che la priorità sarà proteggere i figli dalla bufera mediatica che li sta travolgendo. Motivo per cui poco sta filtrando sull'indiscrezione legata a una separazione imminente. Giorno dopo giorni i seguaci della coppia provano a captare segnali e a catturare informazioni utili a ricostruire la vicenda. Ed ecco che persino un like messo da Ferragni scatena un profluvio di ipotesi.

La domanda che più attira i curiosi è la seguente: chi tra Chiara Ferragni e Fedez (sempre che non si tratti di un retroscena non corrispondente alla realtà) ha deciso di fare un passo indietro e di lasciare l'altro? La macchina del gossip si è attivata e ha avanzato delle supposizioni più o meno credibili. Secondo molti, la coppia stava affrontando un momento di crisi da tempo e il pandoro-gate non avrebbe fatto altro che velocizzare dinamiche che hanno portato i due ad allontanarsi. Uno dei seguaci dell'influencer ha segnalato all'esperta di gossip Deianira Marzano un like che Ferragni ha messo a un post di Simone Carponi. L'esperto di zodiaco aveva pubblicato una frase che alludeva alla fine di una relazione, che dice: "Il mio terapeuta una volta ha detto 'Le persone non abbandonano chi amano, abbandonano chi stanno usando' e questa era tutta la verità di cui avevo bisogno". Parole, queste, che probabilmente hanno catalizzato l'attenzione dell'ex "Blonde Salad".